Seeheim-Jugenheim. Hund verschwindet in Dachsbau - Feuerwehr bricht Suche ab

Die Feuerwehr hat im südhessischen Seeheim-Jugenheim mehrere Stunden nach einem Foxterrier in einem Dachsbau gesucht. Am Dienstagabend sei der Einsatz nach zwei Stunden eingestellt worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Hund sei bei einem Spaziergang verschwunden. Die Besitzer hätten ein Bellen im Dachsbau gehört, das kurz darauf aufgehört habe. Für die Suche gruben demnach die eingetroffenen Einsatzkräfte ein drei Meter tiefes Loch. Nach der abgebrochenen Suche wollten die Besitzer am Mittwoch eigenständig nach dem Hund suchen.

Vor rund neun Jahren sei ein Hund an der fast gleichen Stelle im Dachsbau verschwunden, sagte der Sprecher. Dabei ging die Suche jedoch erfolgreich aus.