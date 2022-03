Hund findet vermisste Seniorin

Alsbach-Hähnlein. Stark unterkühlt und kaum ansprechbar wurde eine 77-jährige Vermisste aus Alsbach-Hähnlein am Sonntagmorgen gefunden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, befindet sich die alte Dame auf dem Wege der Besserung. Die an Demenz erkrankte Seniorin hatte gegen 3 Uhr in der Nacht die eheliche Wohnung verlassen. Ihr 71-jähriger Mann suchte mehr als drei Stunden lang nach ihr, bevor er gegen 6.45 Uhr die Polizei verständigte. Es erfolgten Suchmaßnahmen, Abfragen bei Krankenhäusern und ein Mitfahndungsersuchen an Bus- und Straßenbahnfahrer. Gegen 7.30 Uhr meldete eine Bickenbacherin, die mit ihrem Hund den morgendlichen Spaziergang absolvierte, dass ihr Hund eine scheinbar leblose Frau hinter einem nicht einsehbaren Zaun auf einem Privatgrundstück gefunden hat.

