Holzstapel brennt im Wald - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus 

Mörfelden-Walldorf. Nach einem Feuer an einem größeren Holzstapel in einem Waldgebiet in Mörfelden-Walldorf schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen gemeldet worden, wie die Polizei mittelte. Einsatzkräfte hätten den Brand daraufhin zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Waldflächen verhindert. Gebrannt hätten rund 180 Festmeter Holz im Wert von rund 6000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe gemacht haben, wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rüsselsheim zu melden.

