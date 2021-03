  Holocaust-Überlebende Trude Simonsohn wird 100 Jahre

Frankfurt. Die Holocaust-Überlebende Trude Simonsohn feiert am Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Oberbürgermeister Peter Feldmann würdigte die Frankfurter Ehrenbürgerin als Institution im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. "Du hast junge Menschen immer bestärkt, gegen Rassismus und Antisemitismus einzutreten", sagte das Stadtoberhaupt. Trude Simonsohn wurde am 25. März 1921 in Olmütz im heutigen Tschechien geboren. Nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands 1939 schloss sie sich einer jüdischen Jugendbewegung an und wurde festgenommen.

Simonsohn kam später in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo sie ihren Mann kennenlernte und heiratete. Beide wurden später nach Auschwitz deportiert und überlebten. Nach dem Krieg zog das Paar zunächst nach Hamburg und dann nach Frankfurt. Feldmann würdigte besonders ihre Arbeit als Zeitzeugin mit Jugendlichen, ihr Engagement bei der Gründung der Bildungsstätte Anne Frank und ihre langjährige Tätigkeit in der Jüdischen Gemeinde. Simonsohn gehörte dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurts an, viele Jahre als Vorsitzende.