Holger Frank ist der neue Präsident des Lions-Clubs Bergstraße-Bensheim

Bergstraße. „Endlich wieder zusammen!“ In „sein“ Lions-Jahr ist Holger Frank mit einer Mischung aus Erleichterung und Zuversicht gestartet. Die erste Veranstaltung, die der neue Präsident des Bergsträßer Charity-Clubs zu organisieren hatte, fand im Freien statt – rund um die clubeigene Hütte an der Ludewigslinde zwischen der Weinlage Schönberger Herrnwingert und dem Auerbacher Fürstenlager.

Von der Anhöhe eröffnet sich ein weiter Blick in den Odenwald und in die Rheinebene: Natur pur und ein Clubtreffen in Präsenz – das hatte es monatelang nicht mehr gegeben. Franks Vorgänger Manfred Rettig hielt coronabedingt das Clubleben mit viel Improvisationstalent und großem Engagement im virtuellen Raum aufrecht.

Nur wenige Aktivitäten fielen gänzlich der Pandemie zum Opfer, wie das traditionelle Zonenkonzert junger Künstler vor Weihnachten und die umsatzträchtige Beteiligung am Bensheimer Weihnachtsmarkt.

Online synchron gebacken

Statt eines kollektiven Arbeitseinsatzes in der Weihnachtsbäckerei des Präsidenten im Lautertal wurde der Plätzchenteig bei einem Online-Event in den heimischen Küchen gerührt und dort synchron in die Backöfen geschoben. Statt in der Bude an der Mittelbrücke klingelte die Kasse beim Plätzchenverkauf diesmal am Eingang zum Edeka-Markt an der Wormser Straße. Der Erlös stockte das Budget für die 185 Pakete auf, die für die weihnachtliche Bescherung der Kinder der Tafel gepackt wurden. Weitere Charity-Gelder flossen ans Bensheimer Frauenhaus, an bedürftige Rentner der Tafel, an die Wohngemeinschaft Bergstraße und für einen Nähkurs der Pfarrei St. Georg – alles nach dem vom Präsidenten gewählten Motto: „Regional und sozial.“

Unterstützung für die Kulturszene

Rückstellungen wurden für einen Beitrag der Lions zu mehr Erlebnisqualität in der Bensheimer Innenstadt gebildet. Mit weiteren 5000 Euro greift der Club Kulturschaffenden unter die Arme, denen während des Lockdowns die Einnahmen weggebrochen sind. Fortgeführt wurden langjährige Aktivitäten wie das heiltherapeutische Reiten.

Ausfallen mussten die für den Abiturjahrgang als Stipendium ausgelobten Praktika in der globalisierten Arbeitswelt. Bildung und die Förderung der jungen Generation bilden aber weiter einen Schwerpunkt der Lions-Engagements. Das internationale Leitmotiv „We serve“ will der neue Präsident mit Leben füllen, indem nicht nur das Scheckbuch gezückt wird, sondern sich die Clubmitglieder aktiv oder begleitend in Projekte mit einbringen.

Als geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Unternehmens in der Medizintechnik weiß Holger Frank, wie sehr es jetzt darauf ankommt, dass Corona bei jungen Menschen keine bleibenden Spuren hinterlässt. „Die Kinder und Jugendlichen sind die größten Verlierer des Dauer-Lockdowns, die Einschnitte auf ihrem Lebensweg viel drastischer als für uns Erwachsenen“, lautet seine Bestandsaufnahme. Ein Charity-Club wie Lions könne nicht die Welt retten, aber Zeichen setzen – indem zum Beispiel abgehängte Kinder, nicht zuletzt aus bildungsferneren Schichten, in gezielten Programmen erfahren, „dass es sich lohnt, sich anzustrengen“.

Dabei gehe es nicht um Eliteförderung, sondern um das Aufarbeiten von Defiziten, beginnend in den Grundschulen. „In den ersten sechs Jahren läuft die Kurve am weitesten auseinander“, zitiert der Lions-Präsident aus Langzeitstudien. Wie dem entgegengewirkt werden kann, soll gemeinsam mit Fachkräften diskutiert werden – „wohl wissend, dass wir nur Impulse setzen und beispielhaft etwas anstoßen können“, dämpft der Lions-Präsident überhöhte Erwartungen. Feststeht für ihn, dass die Gesellschaft als Ganzes Krisenbewältigung betreiben „und sich gerade ein Club wie Lions nach der Pandemie ein Stück weit neu orientieren muss“. We serve – das bedeute: Hilfe zur Selbsthilfe für diejenigen, denen es wirtschaftlich und sozial weniger gut geht. sl

