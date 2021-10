Kriminalität. Geschätzte 11000 Euro Sachschaden sind am Sonntagmorgen (03.10.) in einer Shisha Bar in der Nibelungenstraße, Einmündung Klarastraße verursacht worden. Kriminelle brachen gewaltsam zwischen 6 Uhr und 12.40 Uhr die Hintertür des Lokals auf und in der Folge zwei Geldspielautomaten. Hinweise zu dem Einbruch nehmen Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206 / 9440-0.

