Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Hessens

Hessen. Wegen der Trockenheit bei sommerlichen Temperaturen besteht in Teilen Hessens hohe Waldbrandgefahr. Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag besteht in mehreren Regionen die zweithöchste Gefahrenstufe. Für das Wochenende mit vorhergesagten Temperaturen weit über 30 Grad sieht der DWD lokal auch die höchste Gefahrenstufe. Die Lage soll sich erst am Montag wieder entspannen.

Das Umweltministerium hatte bereits zur Wochenmitte erhöhte Vorsicht bei Waldbesuchen angemahnt. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Auf Grillplätzen solle darauf geachtet werden, Funkenflug zu vermeiden und das Feuer vor dem Verlassen richtig zu löschen. Im Wald besteht zudem ein Rauchverbot. Außerdem bat das Ministerium darum, Zufahrtswege in Wälder frei zu halten.

Ähnlich sieht es in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus: Wegen der Trockenheit bei sommerlichen Temperaturen besteht auch hier teilweise hohe Waldbrandgefahr. Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag gilt hier in mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz die zweithöchste Gefahrenstufe. Für das Wochenende mit vorhergesagten Temperaturen weit über 30 Grad sieht der DWD am Sonntag lokal auch die höchste Gefahrenstufe. Für das gesamte Saarland sehen die Meteorologen am Wochenende die zweithöchste von insgesamt fünf Gefahrenstufe. Die Lage soll sich in beiden Ländern erst am Montag wieder entspannen.