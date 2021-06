Hohe Temperaturen in Hessen

Offenbach. Die kommenden Tage werden sehr warm in Hessen. Am Dienstagvormittag gibt es im Norden noch dichte Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf können sich auch einige Quellwolken bilden, zum Abend wird es zunehmend sonnig. Die meiste Sonne bekommt demnach der Süden ab. Die Tageshöchstwerte liegen am Dienstag zwischen 24 Grad im Norden und 31 Grad im Süden, in Hochlagen 22 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es ab auf 18 bis 13 Grad, im Norden örtlich bis 11 Grad. Es bleibt trocken. Am Mittwoch können sich die Menschen in Hessen auf viel Sonnenschein freuen. Es wird heiß bei Höchstwerten von 28 bis 33 Grad, im höheren Bergland um 26 Grad.