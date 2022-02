Hoffnung auf Sommertagszug mit Schneemann-Verbrennung am 27. März

Weinheim. Der Schneemann wird brennen am Sonntag, 27. März, in Weinheim, und die Hoffnung lebt weiter: Das Weinheimer Kulturbüro plant derzeit hoffnungsvoll einen Sommertagszug, wie er über 100 Mal vor Corona stattgefunden hat. Nämlich durch die Stadt führend, mit vielen Hundert Kindern als Teilnehmern und einer zeremoniellen Verbrennung auf dem Marktplatz. „Im Moment sind die Aussichten gut, dass die Pandemiebedingungen das Ende März zulassen“, teilte Oberbürgermeister Manuel Just am Donnerstagabend den Mitgliedern des Sommertagskomitees mit.

