Bergstraße. Christopher Hörst wird weiterhin die FDP-Fraktion im Bergsträßer Kreistag führen. Diesem Vorschlag von Spitzenkandidat Burkhard Vetter und FDP-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Till Mansmann folgte die neugewählte Fraktion laut einer Pressemitteilung der Liberalen einstimmig. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist jetzt die 22-jährige Lisa-Marie Blumenschein.

AdUnit urban-intext1

Die neue Fraktion besteht aus Burkhard Vetter, Lisa-Marie Blumenschein, Christopher Hörst und dem Bundestagsabgeordneten Till Mansmann, beide aus Heppenheim. Zurück in den Bergsträßer Kreistag wurde mit Gottlieb Ohl der ehemalige Gefahrenabwehrdezernent des Kreises gewählt.

Vetter in den Kreisausschuss

Auf Wunsch von Christopher Hörst wurde Burkhard Vetter zum Kandidaten der FDP für die Besetzung des Kreisausschusses gewählt. Vetter soll damit Nachfolger von Roland von Hunnius als Kreisbeigeordneter werden.

Geht es nach den Freien Demokraten steht wie in der zu Ende gehenden Wahlperiode der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann als stellvertretender Kreistagsvorsitzender zur Verfügung. Dieser Personalvorschlag werde in den Gesprächen mit den anderen im Kreistags vertretenden Fraktionen gemacht. Mansmann, der erneut für den Bundestag kandidiert, könnte nach Auffassung der FDP in dieser Funktion ein wichtiges Bindeglied des Kreistags unter anderem bei der Entscheidung zur ICE-Neubautrasse im künftigen Deutschen Bundestag sein.

AdUnit urban-intext2

Insgesamt zeigt sich die neue Kreistagsfraktion der FDP laut Pressemitteilung mit dem Handlungsauftrag der in der neuen Wahlperiode gut aufgestellt. Die FDP sei offen für konstruktive Gespräche für die künftige Arbeit im Bergsträßer Kreistag. Da es einen klaren Auftrag an die CDU als mit Abstand größte Fraktion gebe, und die Christdemokraten mit dem bisherigen Koalitionspartner SPD wie auch mit den Grünen Mehrheiten bilden können, werde man jetzt zunächst die Entwicklungen abwarten müssen. „Gesprächsbereit sind wir und für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen anderen Fraktionen mit Ausnahme der AfD auch bereit“, so der Christopher Hörst.

Burkhard Vetter freute sich über die 7,24 Prozent, die die FDP Bergstraße bei der Kreistagswahl am 14. März errungen hatte. Mit erneut fünf Mandaten könne die FDP an ihre Arbeit anschließen.

Dank an Von Hunnius und Sürmann

AdUnit urban-intext3

Die neue Fraktion kam in der vergangenen Woche zusammen und formierte sich neu. Neben den bisherigen Kreistagsabgeordneten Holger Habich, Michael Obermair und Tobias Fischer verabschiedeten sich auch zwei langjährig verdiente Kommunalpolitiker der Liberalen aus den Gremien des Kreises. Der langjährige Fraktionsvorsitzende und ehemalige Landtagsabgeordnete Frank Sürmann hatte nach 20 Jahren im Bergsträßer Kreistag bewusst dem Mörlenbacher Bürgermeister-Kandidaten Christian Seiler den Vortritt auf der Liste der FDP gelassen. Seiler steht derzeit noch auf einer Nachrückerposition. Ebenso sagte der Ehrenvorsitzende der FDP Bergstraße und ebenfalls ehemalige Landtagsabgeordnete Roland von Hunnius adieu. Von Hunnius saß zuletzt als Kreisbeigeordneter im Kreisausschuss des Kreises Bergstraße. Beide gehörten 20 Jahre lang Gremien des Kreises an.