Hölzerne Hochzeit im Fuchsbau

Hallo, liebe Kinder! Meine Fuchs-Mama und mein Fuchs-Papa haben heute vor fünf Jahren geheiratet. Die beiden feiern also ihr fünfjähriges Hochzeitsjubiläum. Aber was ist das überhaupt?

Ein Jubiläum ist ein Tag, an dem man an etwas von früher zurückdenkt. Man feiert dann etwas, was vor einer bestimmten Zeit passiert ist. Heute ist so ein Tag für meine Eltern. Je nachdem, wie lange ein Paar schon verheiratet sind, gibt es einen bestimmten Namen für das Jubiläum. Nach fünf Jahren feiert man die „Hölzerne Hochzeit“. Klingt komisch, nicht wahr?

Fred Fuchs © MM

Aber aufgepasst, es gibt noch viel komischere Namen, etwa die „Petersilienhochzeit“ oder die „Knoblauchhochzeit“. Diese sind allerdings nicht so bekannt. Aber vielleicht kennt ihr ja auch die üblichen Jubiläen, wie die „Silberne Hochzeit“, die „Goldene Hochzeit“ oder die „Diamanthochzeit“. Die werden aber nur von denjenigen gefeiert, die wirklich schon lange verheiratet sind: 25, 50 oder sogar 60 Jahre!

Jedem Jubiläum wird also ein Material zugeordnet und je älter das Jubiläum, desto wertvoller ist auch das Material. Zum Beispiel ist die Diamanthochzeit der Tag, an dem 60 Jahre nach der Hochzeit vergangen sind. Deshalb hat dieses Jubiläum auch die Diamanten im Namen, da diese sehr wertvoll sind, genauso wie die lange Zeit, die das Ehepaar schon verheiratet ist. Ich freue mich schon jetzt auf den Tag, an dem ich mein erstes Jubiläum feiern kann! cd

