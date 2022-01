Höchstwert bei neuen Corona-Fällen

Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt musste gestern Abend für den Kreis Bergstraße 301 neue registrierte Corona-Fälle vermelden. Die Zahl bedeutet ein neuen Höchstwert bei den täglichen Zuwächsen seit Beginn der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut ermittelte für die Region eine aktuelle Inzidenz von 340,2. Laut Engelhardt befinden sich derzeit 24 Personen aus dem Kreis mit Covid-19 in stationärer Behandlung, davon zehn intensivmedizinisch.

Darmstadt-Dieburg bereits Hotspot

Im nördlichen Nachbarlandkreis Darmstadt-Dieburg hat die Inzidenz mittlerweile zum dritten Mal in Folge den Grenzwert von 350 überschritten. Damit gelten dort ab Donnerstag (13.) die Hotspot-Regelungen: Alkoholverbot an bestimmten publikumsträchtigen Plätzen in den 23 Kreiskommunen sowie das Tragen von medizinischen Masken in der Zeit von 8 bis 20 Uhr in der Fußgängerzone in Dieburg und Griesheim. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Darmstadt-Dieburg mit weiteren Details wird am Mittwoch (12.) veröffentlicht und ist im Internet zu finden unter www.ladadi.de und https://perspektive.ladadi.de/corona/allgemeinverfügung.

Landesweit ist die Inzidenz in Hessen am Dienstag auf 386,1 gestiegen nach 376,9 und 363,1 an den beiden Vortagen. Binnen 24 Stunden wurden 3222 Ansteckungen und elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. red/hol