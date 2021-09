Hochwertige E-Bikes und Zubehör für 60000 Euro in Auerbach erbeutet

Bensheim. Mehr als ein Dutzend hochwertige E-Bikes sowie unterschiedliche Fahrradteile und Zubehör haben Kriminelle zwischen Dienstagabend (28.09.) und Mittwochmorgen (29.09.) in der Darmstädter Straße, zwischen dem Brückweg und der Goethestraße erbeutet. Die Täter brachen über den Haupteingang in das Fachgeschäft ein. Der Abtransport der Räder müsste mit einem geeigneten Transportfahrzeug erfolgt sein. Die Polizei hofft daher, dass der Abtransport der Fahrräder von Zeugen bemerkt wurde. Telefonisch sind die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 unter der Rufnummer 06252 / 706-0 in Heppenheim zu erreichen.

