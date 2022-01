Hochwertige Autos in Zwingenberg und Heppenheim gestohlen

Kreis Bergstraße. Kriminelle haben in der Nacht zum Mittwoch (19.01.) zwei hochwertige Fahrzeuge in Zwingenberg und Heppenheim entwendet. Das Kommissariat 21/22 sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Straße "Am Malschen" in Zwingenberg hatten es die bislang noch unbekannten Täter auf einen schwarzen

Mercedes AMG (DA-TK 209) abgesehen, am Weißen Rain in Heppenheim war es ein blauer Audi SQ5 (GG-G 990). Es ist zu vermuten, dass die Diebe das Keyless-Go-System überwanden, um die Autos zu öffnen und zu entwenden. Beide Fahrzeuge haben einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Der Mercedes sollte gegen 7 Uhr auf der Autobahn 4 bei Heinichen (Sachsen) durch eine Polizeistreife gestoppt

werden. Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltezeichen und ergriff mit seinem hochmotorisierten Wagen die Flucht. Eine weitere Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zum Verbleib der Autos und zu den Tätern nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

