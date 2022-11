Der heutige Bildvergleich führt in den Bensheimer Stadtteil Schönberg. Im Jahre 1950 fotografierte Helmut Wahl das stimmungsvolle Schwarzweißbild in der Straße „Am Rosengrund“. Drei spielende Kinder sind zu erkennen. Hoch über allem thront das Schönberger Schloss, das in der Ferne fast märchenhaft entrückt von den tristen Fassaden im Vordergrund wirkt. Das historische Foto hat uns freundlicherweise das Stadtarchiv Bensheim aus dem fotografischen Nachlass von Helmut Wahl zur Verfügung gestellt hat. tn/BILD: Neu

