hobit: Berufsorientierung in Darmstadt erst online und später in Präsenz

Darmstadt/Bergstraße. „Wer, wenn nicht du“ heißt es bei den Hochschul- und Berufsinformationstagen „hobit“, die vom 25. bis 27. Januar online stattfinden. Neu in diesem Jahr: Die „hobit“ ist zweiteilig. Das digitale Format im Januar soll im Mai durch das Präsenz-Angebot „hobit contact“ ergänzt werden.

Der „hobit“-Claim „Wer, wenn nicht du. – Einen Unterschied machen, Aber wie?“ richtet sich an eine Generation von Jugendlichen, die sich politisch und sozial engagiert – zum Beispiel beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, aber auch in vielen anderen Bereichen. Viele möchten das, was ihnen wichtig ist, mit ihrem künftigen Beruf übereinbringen und weiterentwickeln und suchen den passenden Karriereweg. Angesprochen sind aber auch diejenigen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und sich nun einer fast unüberschaubaren Auswahl an verschiedenen Ausbildungswegen, Berufsbildern, Studien- und Ausbildungsgängen gegenübersehen. Hier bietet die „hobit“ erste Orientierung und natürlich wie immer Informationen – in diesem Jahr mit einem neuen, zweigeteilten Format.

Für die „hobit online“ können die Veranstalter auf die guten Erfahrungen aus 2021 zurückgreifen: 34 000 Besuche und rund 230 000 Seitenaufrufe von rund 25 000 verschiedenen Geräten verzeichnete die Webseite seinerzeit – ein Indikator dafür, dass die digitale „hobit“ mindestens so viele Besucher hatte wie die Präsenz-„hobit“ der Vorjahre.

Während der „hobit online“ werden Experten der beteiligten Hochschulen, von Unternehmen und von der Bundesagentur für Arbeit in etwa 80 Online-Vorträgen – den Talks – über Berufe, Studiengänge und Bildungswege informieren. Wer sich zunächst eindenken möchte, ist bei den mehr als hundert „Schaufenstern“ richtig. Diese geben einen Überblick über das umfangreiche Angebot an Ausbildungs- und Studiengängen und bieten erste, kompakt zusammengestellte Informationen.

Am 17. Mai wird die „hobit“ dann als Format „hobit contact“ auch wieder persönliche Begegnungen ermöglichen. Während dieses Informationstages können alle Interessierten die verschiedenen Veranstalter vor Ort besuchen, Fragen stellen, Einblicke in Studium und Ausbildung gewinnen und im Gespräch Infos aus erster Hand erhalten.

Die „hobit“ bringt seit 1997 breitgefächerte und offene Informationen mit Erfahrung in der Beratung zusammen. Veranstalter sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Darmstadt und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. red