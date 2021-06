Hitzewarnstufe 2 wird erreicht

Hessen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts werden am heutigen Freitag (18.06.) in Hessen gefühlte Temperaturen von über 38 Grad Celsius erwartet. Damit wird Hitzewarnstufe 2 des Hessischen Warnsystems erreicht und vor extremer Hitzebelastung gewarnt. Zusätzlich werden in Hessen am Samstag (19.06.) am vierten Tag in Folge gefühlte Temperaturen über 32 Grad erwartet. Auch am Sonntag soll es voraussichtlich weiter sehr heiß bleiben.

AdUnit urban-intext1

Vor allem Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind in praller Sonne und bei großer Hitze gefährdet. Sozial- und Integrationsminister Kai Klose appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger, ihr Verhalten an diese Situation anzupassen: „Halten Sie sich möglichst in kühlen Räumen auf, vermeiden Sie körperliche Aktivitäten, und öffnen Sie die Fenster insbesondere nachts und am frühen Morgen, um zu Lüften.“ Das Verdunkeln der Wohnung durch Rollläden und Außenmarkisen verhindert direkte Sonneneinstrahlung, die die Wohnräume erwärmt. Eine kühle Dusche oder ein kühles Bad können zusätzliche Abkühlung verschaffen. Zudem können kalte Packungen oder Wickel, feuchte Handtücher, Fußbäder und ähnliches zur Kühlung genutzt werden.

Darüber hinaus sollte vor allem leichte Kost verzehrt und viel getrunken werden. Alkoholische, koffeinhaltige oder stark gezuckerte Getränke sind zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs weniger gut geeignet. Zudem sollte auf einen Ausgleich des Salzverlusts durch Schwitzen geachtet werden.