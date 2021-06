Hitze in Hessen für die kommenden Tage erwartet

Offenbach. Schwüle Tage und tropische Nächte erwarten die Hessen über das Wochenende. Die nächsten Tage seien eine "sehr heiße Angelegenheit", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Offenbach. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag und Freitag bei 36 Grad. Am Wochenende wird es ein wenig kälter, aber auch dann sind bis zu 33 Grad möglich. Der DWD warnt vor einer starken Wärmebelastung.

In der Nacht lagen die Temperaturen in Hessen am Donnerstag noch unter 20 Grad, das ändere sich jedoch in den nächsten Tagen, so der Meteorologe. Vor allem in Ballungszentren seien sogenannte Tropennächte möglich. Gewittergefahr gebe es dann vor allem am Freitag und Sonntag. Örtlich könne es Sturmböen, Hagel oder Starkregen geben.