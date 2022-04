Hitlergruß gezeigt - Polizei nimmt fünf Menschen fest

Kassel. Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen festgenommen, die in der Innenstadt von Kassel den Hitlergruß gezeigt und verbotene rechtsextreme Parolen gerufen haben sollen. Einer von ihnen wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht, weil ein erster Alkoholtest einen Wert von 2,3 Promille zeigte. Auch die übrigen Festgenommenen waren laut Polizei teilweise betrunken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob ein politisches Motiv hinter dem Zwischenfall steckt, war zunächst unklar. Die 21 Jahre alte Frau und die zwischen 30 und 40 Jahre alten Männer haben den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung ein.