Historisches Kleinod

Die heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt nach Zwingenberg, der ältesten Stadt an der hessischen Bergstraße, die bereits im Jahre 1274 die Stadtrechte verliehen bekam. Da Zwingenberg das Glück hatte, im Zweiten Weltkrieg keine größeren Schäden davon getragen zu haben, kann es heute eine wunderschöne Altstadt vorweisen. Allerdings ist das Motiv unseres Bildvergleichs kein Gebäude aus der Altstadt, sondern die westlich der Bundesstraße gelegene Scheuergasse. Die Ursprünge dieser alten Scheunenstraße gehen bis ins Jahr 1500 zurück. Wegen der erhöhten Brandgefahr wurden die Scheunen damals außerhalb der Stadtmauer errichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis in die 1970er Jahre hinein wurden die Scheunen noch landwirtschaftlich genutzt. Einige der Gebäude zerfielen und waren baufällig – die Scheuergasse fiel in ein Art Dornröschenschlaf. Ein Glück für die Scheuergasse war es, dass man seitens der Stadt eine Veränderungssperre für die historische Gasse erließ und es attraktiv wurde, in alten Gebäuden zu wohnen.

Heute findet man in der Scheuergasse nicht nur Wohnhäuser und Restaurants – auch das Museum der Stadt Zwingenberg hat seinen Sitz in einer ehemaligen Scheune. Der mittlerweile verstorbene Kupferstecher, Maler und Grafiker Erich Stahl hatte ebenfalls sein Atelier in der Scheuergasse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das historische Bild der Scheuergasse wurde uns freundlicherweise vom Zwingenberger Geschichtsverein zur Verfügung gestellt. tn/BILD: Neu