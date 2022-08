Hirschberg an der Bergstraße: 18000 Euro Schaden bei Unfall

Hirschberg. Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich B3 / Im Sterzwinkel in Hirschberg an der Bergstraße entstand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ein Sachschaden in Höhe von mehr als 18000 Euro, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs, als er an der dortigen Ampel während der Grünphase ohne auf den Gegenverkehr zu achten in die Straße Im Sterzwinkel abbiegen wollte. Hierbei kollidierte er mit einem 54-jährigen VW-Fahrer, welcher auf der B3 in Richtung Heidelberg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW gegen einen Ampelmast, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.