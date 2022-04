Hinz: Hessen reagierte unverzüglich nach Hinweis auf verkeimte Gurken

Hessen. Im Lebensmittelskandal um keimbelastete Gurken hat das hessische Umweltministerium laut Ministerin Priska Hinz (Grüne) nach einem ersten Verdacht "unverzüglich" gehandelt. Der Ausbruch sei frühzeitig erkannt worden, das Sicherheitsnetz habe funktioniert, sagte die Ministerin am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags. Nach ersten Hinweisen auf eine mögliche Listerien-Verunreinigung von Gurkenscheiben aus dem südhessischen Betrieb sei sofort die Task-Force Lebensmittelsicherheit eingeschaltet worden.

Die Sondereinheit des Regierungspräsidiums Darmstadt unterstützt Behörden vor Ort bei Krankheitsausbrüchen wegen verunreinigter Lebensmittel.

Im Zusammenhang mit dem Lebensmittelskandal wurden mehrere Menschen in zwei Kliniken in Frankfurt und Offenbach mit Listerien infiziert, einer von ihnen könnte an den Folgen gestorben sein. Hygienemängel und keimbelastete, geschnittene Gurken in dem Betrieb waren im Februar entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Firmeninhaber. Der Betrieb war nach Angaben des zuständigen Landkreises Groß-Gerau zwei Jahre lang nicht kontrolliert worden, obwohl dies zweimal im Jahr hätte geschehen müssen.

Hinz kündigte an, dass die gemeinsamen Kontrollen von Kommunen und der Task-Force künftig ausgeweitet werden sollen.

