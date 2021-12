Hinweise auf Omikron-Fall in der Region

Bergstraße. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Omikron-Variante des Coronavirus nun auch den Kreis Bergstraße erreicht hat. „Bei einer infizierten Person aus dem Kreis ergab die noch andauernde Laboranalyse der Probe Hinweise auf die Omikronvariante“, teilte das Landratsamt heute mit.

Auch darüber hinaus hatte die Behörde wenig ermutigende Zahlen zu vermelden: Im Laufe einer Woche - von Freitag (3.) bis Donnerstag (9.) wurden insgesamt 1054 neue Infektionsfälle im Kreis registriert.

Fälle gab es unter anderem in Bensheim (136), Heppenheim (91), Lorsch (51), Lautertal (46), Lindenfels (19), Einhausen (16) und Zwingenberg (15). Die meisten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden aus Viernheim gemeldet. Dort haben sich innerhalb einer Woche 185 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Dreistellig ist auch die Zahl der aus Lampertheim gemeldeten Fälle; sie liegt bei 169.

Zu den in diesem Zeitraum neu beziehungsweise erneut betroffenen Einrichtungen zählen laut Mitteilung des Kreises 46 Schulen, 16 Kindertagesstätten, drei Pflegeeinrichtungen und acht Gemeinschaftsunterkünfte.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt - davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen drei Patienten eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

2742 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 439 836. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 264,6. Insgesamt 8293 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 29 mehr als am Vortag. red