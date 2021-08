Hinweise auf K.O.-Tropfen bei der Giftattacke an der TU Darmstadt

Darmstadt. Sieben Menschen wurden an der TU Darmstadt offenbar vergiftet, nun gibt es nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ neue Erkenntnisse: Ermittler haben mehrere Gefahrenstoffe identifiziert – unter anderem sogenanntes BDO.

Bei dem mutmaßlichen Giftanschlag in der Technischen Universität (TU) in Darmstadt kamen offenbar K.O-Tropfen zum Einsatz. Das ergab nach „Spiegel“-Informationen eine Analyse des hessischen Landeskriminalamts. Demnach entdeckten die Spezialisten in Filterbehältern für Teewasser, geöffneten Milchpackungen und weiteren Lebensmitteln in mindestens einer Teeküche der Hochschule den Stoff 1,4-Butandiol (BDO). In der Drogenszene wird BDO als Ersatzsubstanz für das verbotene Liquid Ecstasy eingenommen, da es ähnliche Wirkungen hat. Weil die Stoffe bei hoher Dosierung zur Bewusstlosigkeit führen können, spricht man umgangssprachlich auch von K.O.-Tropfen. Neben BDO stellten die Ermittler laut „Spiegel“ auch die Gefahrenstoffe Bromphenol und Dicyclohexylamin am Tatort fest, die ebenfalls toxisch wirken können. red