Hinter den Kulissen der Abfallwirtschaft

Bergstraße. Eintauchen in den Abfallkosmos: Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums lädt der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) zu einem großen Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. Juli, 10 bis 16 Uhr, an seinem Standort in Lampertheim-Hüttenfeld ein.

Zahlreiche Attraktionen

Ob bei einer Rundfahrt im Sightseeing-Bus über das Firmengelände, als Beifahrer im Müllauto oder bei einer der Vorführungen von Maschinen – vor der Kulisse der ehemaligen Kreismülldeponie haben Besucher die Möglichkeit, Abfallwirtschaft einmal „live“ zu erleben.

Neben vielen weiteren Attraktionen wie einer Kreativwerkstatt, Hüpfburg, Torwand oder dem Tauchcontainer der DLRG sind auch verschiedene Aussteller mit ihren Ständen vor Ort – wie zum Beispiel Hessen Forst, GGEW und der Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost.

Tierische Unterhaltung bieten eine Rettungshundestaffel sowie Schafe und Ziegen, die gewöhnlich das Deponiegelände in Schuss halten.

Musikalisches Rahmenprogramm

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen, die Bergsträßer Jagdhornbläser und der Kinderliedermacher Dirk Arnold.

Dank eines großen Festzelts als Rückzugsort behalten die Besucher auch bei durchwachsenem Wetter trockene Füße. red