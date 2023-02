Hilfspaket "Hessen steht zusammen" läuft an

Hessen. Mit dem Hilfspaket "Hessen steht zusammen" sollen die Folgen des Ukrainekriegs für die Bürger, Unternehmen, Vereine und Institutionen im Land abgefedert werden. Das Ende des vergangenen Jahres beschlossene Bündel besteht aus einem Landesprogramm, Bürgschaften für Unternehmen sowie der Beteiligung an Bundeshilfen und hat ein Gesamtvolumen von 3,58 Milliarden Euro.

Für die Programmbestandteile gebe es klare Startzeitpunkte, teilte die Staatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Gerade die wichtigen Vereinshilfen sowie die finanzielle Unterstützung der Beratungsstrukturen liefen an. In nur wenigen Bereichen müsse noch auf die finale Ausgestaltung des Bundesprogramms gewartet werden.

An diesem Freitag jährt sich zum ersten Mal der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.