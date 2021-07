Bergstraße. Die Organisation „Christen an der Bergstraße“ schickt heute eine Hilfslieferung ins Katastrophengebiet. Wer die Aktion unterstützen will, der kann heute (Dienstag) noch Hilfsgüter im Innenhof der Freien evangelischen Gemeinschaft in der Bensheimer Lilienthalstraße 3 abgeben – allerdings können nur ganz bestimmte Hilfsgüter angenommen werden. Welche dies sind, erfahren Spendenwillige unter der Handynummer 01575 / 1957468. Unter dieser Nummer können sich auch Menschen melden, die beim Beladen des Lkws heute ab 14 Uhr mit anpacken wollen. Die Hilfslieferung der „Christen an der Bergstraße“ geht nach Bad Breisig, wo der Transport bereits angekündigt wurde. red

