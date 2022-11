Hilfe vom Kreis für Vereine, die Energie sparen

Bergstraße. Die extrem gestiegenen Energiekosten belasten das Haushaltsbudget der Bevölkerung – und auch die Kassen der Vereine im Kreis. Die Kreisverwaltung hat daher beschlossen, die Vereine bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen zu unterstützen und dafür zusätzliche Fördergelder in Höhe von 10 000 Euro zu vergeben. Das Geld werde in Maßnahmen fließen, die der Nachhaltigkeit und dem nachhaltigen Wirtschaften dienen. Gefördert werden unter anderem bauliche Maßnahmen zur besseren Nutzung und Schonung natürlicher Ressourcen (Stichwort: Solaranlagen (Bild), Regenwassernutzung, Energiesparmaßnahmen, LED-Umrüstungen), der Austausch von ineffektiven Elektrogeräten, die Anschaffung hochwertiger, langlebiger Geräte aus zweiter Hand oder die Reparatur von bestimmten defekten Artikeln. Von der zusätzlichen Fördersumme werden Vereine profitieren, die beim Kreis Bergstraße bereits eine Förderung von Maßnahmen, die in die oben genannten Kategorien fallen, beantragt haben oder noch beantragen. Diese werden entsprechende Bescheide erhalten. Insgesamt fördert der Kreis die Bergsträßer Vereine mit jährlich rund 250 000 Euro. red/BILD: Marijan Murat/düa

