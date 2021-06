Hilfe bei dem Weg zur Ausbildung

Südhessen. Wegen Corona findet in den Schulen aktuell kaum eine Berufsorientierung statt. Auch die sonst üblichen Betriebspraktika in den höheren Klassen sind fast nicht möglich. Dafür bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt seit Anfang des Jahres digitale Sprechstunden mit den Ausbildungsbotschaftern an.

Bei den Ausbildungsbotschaftern handelt es sich um junge, motivierte Auszubildende, die über ihren persönlichen Werdegang berichten und Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe geben. „Sie helfen bei der Berufswahl und zeigen die Vorteile einer dualen Berufsausbildung auf. Zudem erhalten Lehrer Unterstützung beim Thema Berufsorientierung im Unterricht“, sagt Jessica Busalt aus dem Team Ausbildung der IHK zu den Sprechstunden. Das Angebot werde sehr gut angenommen. „Inzwischen konnten wir über diesen Weg mehr als 3500 Schüler erreichen“, sagt Busalt. Deswegen finden die digitalen Sprechstunden bis zu den Sommerferien nun zweimal wöchentlich von 10 bis 11.15 Uhr statt. Lehrer können zu den Sprechstunden mit den Ausbildungsbotschaftern komplette Klassen anmelden, interessierte Schüler oder ihre Eltern können aber auch direkt Kontakt aufnehmen. „Willkommen sind auch Studentinnen und Studenten, die mit ihrem Studium unzufrieden sind“, sagt Busalt.

Alle Termine mit den jeweiligen Ausbildungsberufen sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich online unter www.darmstadt.ihk.de. Hier sollte man die Nummer 2769682 im Suchfeld eingeben. red