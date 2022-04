Wusstet ihr, dass es einen Tag gibt, an dem gefeiert wird, dass es Bücher gibt? Heute, am 23. April, ist der Welttag des Buches. Für Kinder gibt es rund um den Tag viele Aktionen. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Kinderseite, die ihr wie immer samstags in der Wochenendbeilage findet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem berichten wir dort darüber, wir ihr Kindern aus der Ukraine in der Schule helfen könnt.

Fred Fuchs © MM

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Viel Spaß beim Lesen,

ein schönes

Wochenende wünscht

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_3

AdUnit Content_2

Euer Fred Fuchs