Veranstaltung Heute Seniorencafé in Reichenbach

Die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach lädt zu einem Seniorencafé in ihr Gemeindehaus ein. Bei Sekt, Kaffee und Kuchen gibt es ein gemütliches Beisammensein am Samstag, 30. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.