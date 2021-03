  Heute ist weltweiter Tag des Wassers

Wasser ist eine der Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Wasser dient als Lebensraum und ist wichtiges Lebensmittel. Um auf die Bedeutung des Wassers für unser tägliches Leben aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen den 22. März – das ist in diesem Jahr der heutige Montag – zum Weltwassertag erklärt. Seit 1993 findet er jedes Jahr statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Wert des Wassers“.

Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins. © dpa

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie bietet auf seiner Webseite ein Quiz und Tipps zum Thema.

So wird empfohlen, sogenannte Mikroplastik in Kosmetika sowie Plastikmüll allgemein möglichst zu vermeiden. Im Garten sollen keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und Wege und Plätze sollen nicht mit Pflaster- oder Schottersteinen „versiegelt“ werden. Fürs Gießen und auch für die Toilettenspülung kann man Regenwasser in geeigneten Behältern auffangen. Und wer gerne in Badeseen schwimmen geht, dem rät das Landesamt dazu, Sonnenschutzmittel eine halbe Stunde einwirken zu lassen und erst dann ins kühle Nass zu springen, um zu vermeiden, dass die Creme ins Wasser gelangt.

Ihr habt sicher noch mehr Ideen, wie man Wasser sparen und vor Verunreinigungen schützen kann. Wer spielerisch sein Wissen testen möchte, der kann ja mal am Quiz des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie teilnehmen. dpa/red

Info: www.hlnug.de/themen/wasser/aktuelles