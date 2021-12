Heute ist Nikolaustag

Heute, am 6. Dezember, kommt der Nikolaus zu uns nach Hause. Wenn ihr eure Stiefel geputzt habt und sie vor der Tür stehen, dann bringt der Nikolaus in der Nacht Süßigkeiten oder andere Kleinigkeiten, die ihr dann am Morgen in euren Stiefeln findet. In anderen Häusern kommt der Nikolaus auch abends zuhause vorbei.

Er trägt meistens einen roten Mantel, hat einen langen weißen Bart und einen großen Sack voller Geschenke dabei. Allerdings kommt der Nikolaus nicht allein. Oft wird er von einer dunkel gekleideten Gestalt begleitet, die je nach Land anders heißt. In der Schweiz nennt man die Gestalt Schmutzli, in Österreich den Krampus und bei uns Knecht Ruprecht. Er weiß, ob die Kinder das Jahr über artig oder ungezogen waren.

Fred Fuchs © MM

Zu den Sachen, die der Nikolaus verschenkt, gehören Dinge, die für die Weihnachts- und Adventszeit ganz typisch sind: Nüsse, Mandarinen, Schokolade.

Damals, im Jahr 300 nach Christus, lebte in der Stadt Myra ein Bischoff. Myra heißt heute Demre und liegt in der Türkei. Der Bischoff von Myra hieß Nikolaus und war ein Heiliger im christlichen Glauben. Er soll den Armen geholfen haben. So erzählt man sich, dass damals eine schlimme Hungersnot herrschte. Nikolaus ging an den Hafen zu einem Schiff, das viel Korn geladen hatte. Er bat die Seeleute, etwas davon abzugeben, damit die Menschen nicht hungern mussten. Sie hatten Angst, dass sie Ärger bekommen würden, da das Korn abgezählt war, taten es aber dennoch, da Nikolaus ihnen versprach, sie würden keinen Ärger bekommen. Als sie das Korn verteilt hatten, fuhren sie mit dem Rest zu einem anderen Hafen. Dort luden sie ab und merkten: Es fehlte nicht ein Gramm. Und doch hatten die Menschen, denen sie das Korn schenkten, genug zu essen für zwei Jahre. Das Kornwunder ist eines der bekanntesten Wunder des Bischofs Nikolaus. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.