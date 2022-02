Heute ist der weltweite „Tag der seltenen Erkrankungen“

Bergstraße. Der Name „Black-Pearl-Award“ (Schwarze Perle) steht sinnbildlich für die Seltenheit der Erkrankungen, um die es bei dieser Auszeichnung geht: Die Europäische Patientenorganisation für seltene Krankheiten, Eurordis, hat Professor Dr. Franz Schaefer vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), die renommierten Auszeichnung in der Kategorie Wissenschaft und Forschung verliehen.

Damit ehrt die Organisation sein außergewöhnliches Engagement für und in der Erforschung kindlicher Nierenerkrankungen. Dabei hob sie besonders seine Rolle beim Aufbau eines Europäischen Referenz-Netzwerks für seltene Nierenerkrankungen (ERKNet), hervor.

Stichwort: Zystennieren Allein in Deutschland sind schätzungsweise 80 000 Menschen von Zystennieren betroffen. Bei Zystennieren wird die Funktion des Organs durch die Bildung einer Vielzahl kleinerer und größerer Zysten eingeschränkt. Der Verein „Familiäre Zystennieren“ setzt sich auch für mehr Organspenden ein, die durch mehr öffentliches Bewusstsein, organisatorische Maßnahmen, aber auch durch eine Widerspruchslösung erreicht werden können. Informationen über PKD Familiäre Zystennieren gibt es im Internet: www.pkdcure.de

Schaefer leitet die Sektion Kindernephrologie am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des UKHD, hat mehrere internationale Forschungskonsortien ins Leben gerufen, ist Mitglied nationaler und internationaler Fachgremien sowie designierter Präsident der Internationalen kindernephrologischen Fachgesellschaft (IPNA).

Überreicht wurde ihm die Auszeichnung durch Uwe Korst, Patientenvertreter aus Bensheim, kurz vor dem weltweiten „Tag der seltenen Erkrankungen“, der am heutigen Montag begangen wird.

Seltene Krankheiten sind Krankheiten, von denen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung nur eine kleine Zahl von Menschen betroffen ist. Im Zusammenhang mit ihrer Seltenheit werden spezifische Fragen aufgeworfen. In Europa gilt eine Krankheit als selten, wenn sie weniger als fünf von 10 000 Menschen betrifft.

Eine Krankheit kann in einer Region selten sein, in einer anderen jedoch häufig auftreten. Es gibt auch viele häufige Krankheiten, deren Varianten selten sind. Viele seltene Erkrankungen sind noch nicht identifiziert. Man geht davon aus, dass es etwa 8000 seltene Erkrankungen gibt.

In Deutschland leben etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. Die meisten seltenen Erkrankungen verlaufen chronisch, gehen mit gesundheitlichen Einschränkungen beziehungsweise eingeschränkter Lebenserwartung einher und führen häufig bereits im Kindesalter zu Symptomen.

Etwa 80 Prozent der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt oder mitbedingt; selten sind sie heilbar, denn oftmals gibt es hierzu zu wenig Forschung. Diagnose und Therapie der Erkrankungen stellen alle Beteiligten (Betroffene, Angehörige, medizinisches, therapeutisches und pflegerisches Personal) vor besondere Herausforderungen. Betroffene können sich glücklich schätzen, wenn sie zu einem spezialisierten Zentrum überwiesen wurden.

Seltene Nierenerkrankungen

Zu den seltenen Nierenerkrankungen zählen mehr als 300 vererbte, angeborene oder erworbene Erkrankungen, von denen insgesamt mindestens zwei Millionen Europäer betroffen sind. Fast alle Kinder mit Nierenerkrankungen im Endstadium leiden an einer seltenen Nierenerkrankung. Die geringe Häufigkeit der Erkrankung birgt für die Patienten das Risiko einer späten, verpassten oder falschen Diagnose und einer verzögerten Überweisung an Expertenzentren für seltene Nierenerkrankungen. In Deutschland gibt es etwa 80 000 Menschen mit Zystennieren.

Patientenvertreter seit 18 Jahren

Seit 18 Jahren ist Uwe Korst aus Bensheim Patientenvertreter und Vorsitzender der bundesweiten Selbsthilfeorganisation PKD Familiäre Zystennieren. PKD steht für die englische Bezeichnung (polycystic kidney disease) der familiären Zystennieren.

Der Verein hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 von einer regionalen Gruppe in Darmstadt zu einem nationalen Verein mit vielfältigen Netzwerken im In- und Ausland entwickelt. Betroffene mit PKD und Ärzte schätzen die umfangreichen und schrittweise entwickelten Vereinsangebote. Uwe Korst: „Seit meinem 27. Lebensjahr weiß ich von meiner genetischen Nierenerkrankung. Mit 48 Jahren musste ich an die Dialyse und bin seit meinem 50. Lebensjahr transplantiert.“

Im Jahr 2004 hat Korst als Patient den heute bundesweiten Verein für Betroffene mit Zystennieren gegründet und ständig mit neuen Angeboten weiterentwickelt. Dazu gehörten die Entwicklung und Umsetzung von Materialien für Patienten (Broschüren, Videos), ein Patiententelefon, die Gründung von regionalen Gruppen und nicht zuletzt eine Datenbank zum Finden und Bewerten von Experten.

„Als zertifizierter Patientenbegleiter konnte ich vielen Patienten in schwierigen Situationen helfen“, blickt Korst zurück, der als Patientenvertreter in viele nationale und internationale Gremien berufen wurde und dort an der Erarbeitung an der Erstellung von Leitlinien und Studien mitgearbeitet hat.

Das Europäische Referenznetzwerk für seltene Nierenerkrankungen trägt den Namen ERKNet (European Rare Kidney Disease Network). ERKNet-Experten und Patientenvertreter arbeiten an der Verbesserung der Versorgungssituation der Betroffenen. Seit 2020 ist Uwe Korst dort Vertreter für die Patienteninteressen. Bei ERKNET kommen auch gewählte Patientenvertreter wie Uwe Korst und beteiligte Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass die Belange von Patienten im gesamten Entwicklungsprozess gehört werden. Zu den Belangen gehören unter anderem die Erstellung eines Patientenleitfadens und die Mitarbeit bei der Erstellung von Leitlinien. Ziel ist es, die Lebensqualität von Betroffenen durch eine bessere Patientenversorgung mit einer seltenen Erkrankung zu erhalten beziehungsweise zu verbessern.