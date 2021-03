Bergstraße. Am heutigen Samstag, 27. März sollen in der Earth Hour von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter ausgehen. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in über 180 Ländern begangen. Dieses Jahr finden aufgrund der Corona-Krise wieder keine öffentlichen Aktionen statt. Zeitgleich werden mehr als 7000 Kommunen weltweit ihre bekanntesten Bauwerke in symbolische Dunkelheit hüllen, darunter Wahrzeichen wie in Berlin das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

AdUnit urban-intext1

Auch Bensheim und Heppenheim werden in diesem Jahr wieder dabei sein und eine Stunde lang wird die Beleuchtung diverser bekannter Gebäude abgeschaltet: St. Georg, das Auerbacher Schloss, das Kirchberghäuschen, die Bergkirche Auerbach, St. Peter und die Starkenburg. Außerdem werden einige beteiligte Kirchen wieder fünf Minuten davor die Glocken läuten, und auch einige Unternehmen im Kreis ihre Lichter ausschalten.

Das Klimabündnis Bergstraße ruft dazu auf, sich an der weltweiten Aktion zu beteiligen und ein Zeichen für die Umwelt zu setzten. red