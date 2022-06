Heute Flohmarkt in Rodau

Zwingenberg. 28 Bürgerinnen und Bürger von Rodau – darunter der Elternbeirat des örtlichen Kindergartens – beteiligen sich am Garagenflohmarkt, zu dem der Verschönerungsverein am heutigen Samstag, 11. Juni, von 10 bis 15 Uhr in den einzigen Zwingenberger Stadtteil einlädt. Eine Liste mit den Teilnehmern und Hinweisen zu den „Schätzen“, die sie vor ihren Garagen und auf ihren Höfen zum Verkauf anbieten, gibt es zum Herunterladen auf der Webseite der „Rorrer Babbelstubb“. Dort steht auch ein Lageplan zur besseren Orientierung der Kundschaft zur Verfügung.

Wer als Anbieter noch kurz entschlossen mitmachen möchte, der hat zwar nun keine Gelegenheit mehr, um auf die Anbieterliste gesetzt zu werden – dafür war der 1. Juni der Anmeldeschluss (wir haben berichtet) –, der kann aber trotzdem noch teilnehmen: „Einfach Luftballons ans Hoftor hängen, so wie es alle Teilnehmer tun, damit jeder die Flohmarktstände schon von weitem erkennen kann“, heißt es in der Einladung.

www.babbelstubb.info

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1