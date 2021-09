Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet ihren Kunden an, sich am heutigen Mittwoch, 1. September, zwischen 18.30 und 20 Uhr in Bensheim bei der Auswahl eines Deutschkurses beraten zu lassen. Eine erfahrene Deutschlehrerin klärt in individuellen Gesprächen im Volkshochschul-Seminarraum (Wambolterhof 2) darüber auf, wie vorhandene Deutschkenntnisse und Kursinhalte zusammenpassen. Die Beratung ist kostenlos. red

