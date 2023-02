Hessisches Krebsregister soll reformiert werden

Hessen. Mit einer Reform des hessischen Krebsregisters will die Landesregierung diese Daten künftig noch besser im Kampf gegen die Krankheit nutzen. "Je mehr Informationen zu einer Krebserkrankung, der angewandten Therapie und ihrem Ergebnis vorliegen, desto höher sind die Chancen, Therapieerfolge sichtbar zu machen sowie Lücken in der onkologischen Versorgung zu erkennen und zu beheben", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.

Mit der Novelle des Krebsregistergesetzes sollen demnach unter anderem die Rechte der Patienten gestärkt werden und die Qualität der Daten steigen. Künftig solle auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren möglich sein, wenn gegen die Meldepflicht von Krebserkrankungen verstoßen werde. "Erstmals führen wir auch eine Löschfrist der erhobenen Daten zehn Jahre nach der letzten Meldung ein", erläuterte Klose bei der Einbringung des Gesetzentwurfs. Die Pläne der Landesregierung stießen bei den oppositionellen Landtagsfraktionen überwiegend auf Zustimmung.