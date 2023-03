"Hessischer Zukunftsrat Wirtschaft" einberufen

Hessen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat einen politisch unabhängigen "Hessischen Zukunftsrat Wirtschaft" einberufen. Die Experten sollen Empfehlungen für das Regierungshandeln in der nächsten Legislaturperiode erarbeiten, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden mitteilten.

Dem "Zukunftsrat Wirtschaft" gehören Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Gewerkschaften, Hochschulen und Forschungseinrichtungen an. Den Vorsitz übernehmen die Vorstandsvorsitzende des Darmstädter Energieversorgers Entega, Marie-Luise Wolff, und der Wirtschaftsprofessor Volker Wieland. Wieland ist geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) an der Frankfurter Goethe-Universität.

Themenschwerpunkte des Gremiums sollen die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, die Arbeit der Zukunft und die strategische Positionierung des Wirtschaftsstandorts Hessen auf nationaler und internationaler Ebene sein. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.