Hessischer Pflegemonitor: Hoher Personalbedarf bei Fachkräften

Wiesbaden. In den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Hessen scheiden bis zum Jahr 2035 etwa 43 Prozent der derzeit tätigen Pflegefachkräfte altersbedingt aus. Das geht aus dem am Donnerstag vom Sozialministerium in Wiesbaden veröffentlichen hessischen Pflegemonitor hervor. Bei den Akutkrankenhäusern im Land liege der altersbedingte Ersatzbedarf bei 56 Prozent.

Der hessische Pflegemonitor ist ein Online-Informations- und Kommunikationssystem mit Daten über die Situation der Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege vor. Im Abstand von zwei Jahren werden Analysen zum hessischen Pflegearbeitsmarkt aufbereitet. Dazu wurden laut Ministerium alle mit der Alten- und Krankenpflege befassten Einrichtungen in Hessen für ihre Nachfrage nach Pflegekräften im Jahr 2020 befragt.