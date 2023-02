Hessischer Kulturpreis für Anne Bohnenkamp-Renken

Hessen. Die Frankfurter Literaturprofessorin Anne Bohnenkamp-Renken erhält den Hessischen Kulturpreis für das Jahr 2022. Wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, werden damit die Verdienste der Leiterin des Goethehauses und des Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt um Literatur und Forschung gewürdigt. "Anne Bohnenkamp-Renken ist eine höchst angesehene Literaturwissenschaftlerin, die mit ihrem unermüdlichen Engagement für Kunst, Kultur und Bildung nicht nur der Stadt Frankfurt, sondern auch ganz Hessen große Dienste erwiesen hat", sagte Rhein.

Die Auszeichnung wird seit 1982 vom Land Hessen vergeben und ist mit 45 000 Euro dotiert. Nach Angaben der Staatskanzlei ist er damit der höchstdotierte Kulturpreis in Deutschland. Zuletzt waren 2019 die beiden Frankfurter Architekten Andrea Wandel und Wolfgang Lorch damit geehrt worden, in den Pandemiejahren 2020 und 2021 wurde der Preis nicht vergeben. Zu den früheren Preisträgern zählen Regisseur Volker Schlöndorff (1987), Philosoph Jürgen Habermas (1999) oder Schriftsteller Florian Illies (2003).

Bohnenkamp-Renken ist seit 2003 Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt, zu dem das 2021 eröffnete Deutschen Romantik-Museum gehört. Seit 2012 arbeitet sie zudem als Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Frankfurter Goethe-Universität.

"Dank ihr haben wir in Frankfurt nun das weltweit erste Museum, das sich der für Kunst, Kultur und Geisteswissenschaft so bedeutenden Epoche der Romantik als Ganzes widmet", sagte Rhein. Bohnenkamp-Renken habe die Idee samt ihrer Finanzierung maßgeblich vorangetrieben.

Es sei ein einzigartiger Ort der Kultur entstanden mit Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Rhein hob außerdem die Forschungsprojekte der Literaturwissenschaftlerin zur Hybrid-Edition von Goethes "Faust" sowie den Ausgaben der Werke und Briefe von Clemens Brentano hervor.