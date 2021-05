Hessischen Landtag virtuell erleben

Bergstraße. Die beiden Bergsträßer Landtagsabgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer (CDU) rufen Schulklassen zur Teilnahme an einem digitalen Besuch des hessischen Landtags auf.

„Wozu brauchen wir Landesparlamente? Was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich konkret? Wie ist es, sich ganz direkt mit Abgeordneten zu unterhalten? Welche Fragen interessieren Schülerinnen und Schüler besonders? Bei einem Ausflug in den hessischen Landtag konnten Klassen ab der Jahrgangsstufe sieben in der Vergangenheit Antworten auf diese und andere Fragen erhalten“, heißt es in der Einladung der beiden Landtagsabgeordneten.

Digitale Variante

Doch das war vor Corona. Gruppenbesuche im hessischen Landtag und persönliche Gespräche sind aufgrund der Pandemie ausgesetzt. „Der Besuch des Parlamentsgebäudes in Wiesbaden ist ein wichtiges Bildungsangebot – beispielsweise als Exkursion für den Politikunterricht“, fahren Heitland und Bauer fort.

Damit die Schüler trotz Corona nicht auf diese Chance verzichten müssen, habe der hessische Landtag eine digitale Veranstaltungsvariante entwickelt.

Im Rahmen des dreistündigen Bildungsformates unter dem Titel „Landtag erleben“ erhalten Teilnehmer so einen kompakten Einblick in die Arbeit des Landtags und können direkt mit den Abgeordneten diskutieren.

Aufruf an alle Schulen

Man müsse neue Wege gehen, damit für Schüler keine Bildungsnachteile durch die Pandemie entstehen. „Die Digitalisierung ist hier das geeignete Mittel. Wir rufen daher alle Schulen in Hessen dazu auf, sich für eine Teilnahme an ‚Landtag erleben‘ zu bewerben“, so die beiden Abgeordneten.

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Für Informationen, Antworten auf Fragen und Bewerbungen nutzen interessierte Schulleitungen oder Lehrkräfte die Kontaktdaten des Landtags. red

