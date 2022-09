Politik Hessische AfD wehrt sich gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz

Der Landesverband der hessischen AfD wehrt sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die AfD in Hessen bewerte sowohl die Einstufung als Verdachtsfall als auch die konkreten Umstände der Mitteilung als rechtswidrig, teilte die Partei am Dienstag in Gießen mit.