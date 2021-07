Hessenweite Durchsuchungen gegen mutmaßliche Unterstützer des IS

Wiesbaden. Gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist am Mittwoch in Hessen eine landesweite Razzia angelaufen. Seit dem Morgen durchsuche die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt zahlreiche Objekte, hieß es in einem Tweet des Landeskriminalamtes. Nähere Angaben über den Umfang der Durchsuchungen konnte ein Sprecher am Morgen zunächst nicht machen. Der Staatsschutz sei involviert.

"Es hat keine konkrete Anschlagsgefahr gegeben", sagte ein Sprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Alle hessischen Polizeipräsidien mit Ausnahme von Frankfurt seien betroffen.