  Hessenweit 831 Corona-Neuinfektionen registriert

Coronavirus. In Hessen sind innerhalb eines Tages 831 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag landesweit bei 65,5, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht (Stand 03.10 Uhr). Am Dienstag lag der Wert bei 64,7. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 189 743 Fälle in Hessen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 34 auf 5877.

Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten wies der Lahn-Dill-Kreis mit 117,6 den höchsten Inzidenzwert auf. Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Kassel mit 33,8.