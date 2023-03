Hessentag: Fahrt- und Bringdienst für eingeschränkte Menschen

Pfungstadt. Auch in diesem Jahr organisiert die Hessentagsstadt gemeinsam mit dem Verein „Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V.“ einen Fahrt- und Bringdienst für mobilitätseingeschränkte Personen. Dank des Services „Holen-Bringen-Begleiten“ (HBB) soll ein Besuch in Pfungstadt auch diesmal an keiner Bodenschwelle oder fehlenden Begleitpersonen scheitern – denn der 60. Hessentag steht schließlich allen Menschen offen.

Rund-um-Service ab der eigenen Haustüre

Aufgeteilt in je zwei Schichten kümmern sich vom 02. bis 11. Juni 2023 bis zu 20 Fahrerinnen und Fahrer sowie 4 Disponentinnen und Disponenten um den reibungslosen Ablauf des „HBB“. Der Dienst steht dabei weit mehr als 900 eingeschränkten Menschen – egal ob mit oder ohne Rollstuhl – aus Pfungstadt und dem Umkreis zur Verfügung. Hierbei werden diese zu Hause oder an anderen Orten abgeholt und zur Hessentagsstraße oder zu den jeweilen Veranstaltungen gebracht – und bei Bedarf auch über den ganzen Zeitraum begleitet.

Das Beste daran: Der Dienst ist für alle Personen kostenfrei verfügbar. Jede darauf angewiesene Person kann ab einer Woche vor Beginn des Hessentages seine Anfrage stellen. Die Kontaktmöglichkeiten für die jeweiligen Beförderungsanfragen werden rechtzeitig kommuniziert und freigeschaltet.

Hilfe aus Tradition

Das Engagement des Vereins „Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V.“ (AfbM Hessen) reiht sich ein in eine langjährige Tradition von Unterstützungsleistungen. Bereits seit 1978 gibt es den Verein als Dachverband, unter dem Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie Angehörige ziviler Organisation Menschen mit Behinderungen unterstützen.

Seit dem Hessentag 2009 organsiert AfbM Hessen gemeinsam mit dem Landeskommando sowie der jeweiligen Hessentagsstadt den kostenfreien Fahrdienst „Holen-Bringen-Begleiten“ (HBB).

Die Hessentagsstadt Pfungstadt freut sich sehr darüber, dass auch in diesem Jahr die AfbM Hessen gemeinsam mit der Bundeswehr dafür sorgt, dass uneingeschränkt alle Menschen am Hessentag 2023 teilnehmen können.