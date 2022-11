Hessens Polizei überprüft bei Kontrolltagen knapp 330 Fahrzeuge

Hessen. Bei einer groß angelegten Kontrolle hat die Polizei in Hessen an drei Tagen mehr als 340 Menschen und fast 330 Fahrzeuge überprüft. Im Visier der Beamten standen vor allem europaweit agierende mutmaßliche Diebesbanden, wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach wurden bei der Operation "Trivium" drei Verdächtige festgenommen sowie Drogen und Diebesgut sichergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Limburg etwa fanden die Polizisten bei einem Mann ein Bündel gefälschter Geldscheine. In einem Industriegebiet in Gelnhausen entdeckten sie in einem Kleintransporter Geräte, mit denen sich Benzin aus Tanks stehlen lässt. In Wiesbaden erwischten sie einen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

In Deutschland beteiligten sich den Angaben zufolge an den europaweiten Kontrolltagen in diesem Jahr insgesamt zehn Bundesländer sowie die Beamten der Bundespolizei.