Hessens Kurorte suchen Wege aus der Krise

Hessen. Nach herben Gäste- und Einnahmeverlusten in der Corona-Pandemie suchen die hessischen Heilbäder und Kurorte Wege aus der Krise. Eine genauere Zielgruppenansprache, die gemeinsame Nutzung der Marke "Die Kur" und die Bündelung personeller und finanzieller Ressourcen sollen dabei helfen, wieder mehr Gäste anzuziehen, wie Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag beim Hessischen Kurtag in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) sagte. "Die Heilbäder und Kurorte sind ein wichtiger Faktor für den Tourismus, die Gesundheitswirtschaft und die Lebensqualität der Bevölkerung." Sie machten alleine rund ein Viertel bis ein Drittel aller Übernachtungen im Bundesland aus.

Bei dem Kurtag loteten Vertreter von 31 Mitgliedskommunen im Hessischen Heilbäderverband Zukunftsperspektiven aus. Während zahlreiche Gäste ausblieben, hätten viele der betroffenen Kommunen in der Pandemie mit hohen laufenden Kosten zu kämpfen gehabt, sagte die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands, Almut Boller. Bei allen problematischen Auswirkungen biete die Pandemie den Heilbädern und Kurorten Hessens aber auch Chancen, ist Boller überzeugt. So gerieten touristische Ziele in Deutschland durch die coronabedingten Reisebeschränkungen wieder stärker in den Blick und der Inlandstourismus boome.