Hessens Kinderbeauftragte fordern mehr Aufmerksamkeit für junge Menschen

Wiesbaden. Die hessische Kinder- und Jugendbeauftragte Miriam Zeleke fordert zum Weltkindertag (20. September) mehr Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche. Gerade das Thema Kinderarmut müsse beispielsweise mit einer Kindergrundsicherung angegangen werden, erklärte sie am Montag in Wiesbaden gemeinsam mit Amtskolleginnen und -kollegen aus anderen Bundesländern. An dem Aufruf beteiligten sich neben Hessen noch Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Politische Entscheidungen rund um die junge Generation dürften nicht über deren Köpfe hinweg entschieden werden, forderte Zeleke. Auch vermeintliche Erwachsenen-Themen, wie die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine, müssten altersgerecht und verständlich diskutiert werden.