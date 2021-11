Hessens Innenminister Beuth ernennt Andreas Röhrig zum LKA-Präsidenten

Wiesbaden. Innenminister Peter Beuth (CDU) hat Andreas Röhrig zum neuen Präsidenten des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) ernannt. Röhrig hatte das Amt zuvor bereits kommissarisch ausgeübt. Der neue LKA-Chef sei ein herausragender Kriminalist mit jahrzehntelanger Erfahrung, sagte der Innenminister am Freitag in Wiesbaden. "Er ist Ermittler mit Leib und Seele, hat selbst herausragende Kriminalfälle geleitet und weiß daher genau, unter welchem Druck Ermittlerinnen und Ermittler bei der Aufklärung schwerster Verbrechen stehen." Röhrig folgt als Leiter der obersten hessischen Kriminalbehörde auf Sabine Thurau, die sich in den Ruhestand verabschiedet hatte.

